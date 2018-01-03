МВД разъяснило изменения в ПДД, которые вступили в действие 1 января

Фото: ukranews.com

Кабинет Министров Украины одобрил изменения в законодательство, направленные на борьбу с нарушениями ПДД, инициированные МВД. В частности, изменения коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, внедрении видеофиксации нарушений дорожного движения, изменения в Порядке выдачи удостоверения водителя, изменения размера штрафов за некоторые нарушения, усиление ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Об этом информирует департамент коммуникации МВД Украины.

Таким образом, ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч начало действовать с 1 января 2018 года (Постановление КМУ от 10.11.2017 № 883 «О внесении изменений в Правила дорожного движения»).

Уже работает новый Порядок выдачи удостоверения водителя. Отныне, первое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное в случае, если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если таких нарушений было не больше двух, или вообще не было – гражданин обменивает временное свидетельство на постоянное. (Постановление КМУ от 10.11.2017 № 885 «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами»).

В МВД обращают внимание, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой Украины. Итак, новая система штрафов еще не начала действовать.

Напомним, МВД предлагает установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более, чем на 50 км/час. Если нарушитель покинет место ДТП, предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления – он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение – 40 800 гривен. Лица, лишенные права вождения, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года – 40 800 гривен.

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