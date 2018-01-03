Молодые деятели культуры до 15 февраля имеют шанс получить грант от Президента

Министерство культуры Украины. Фото: nbnews.com.ua

Министерство культуры Украины объявляет конкурс претендентов на получение в 2018 году ежегодных грантов Президента Украины молодыми деятелями в области театрального, музыкального, циркового, изобразительного искусства, молодыми писателями и мастерами народного искусства для создания и реализации творческих проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Для получения гранта претенденты до 15 февраля 2018 года представляют в Минкультуры заявление, к которому прилагают:

заявку на участие в конкурсе на получение гранта Президента Украины молодыми деятелями в области культуры и искусства;

смету творческого проекта на участие в конкурсе на получение гранта Президента Украины молодыми деятелями в области культуры и искусства;

копию паспорта;

информационную справку о главных исполнителях проекта, в которой указываются: биографические данные и информацию о творческой деятельности соискателя (участие в творческих мероприятиях, фото, CD-DVD, буклеты, афиши, программы, программки, знаки отличия, награды, образцы литературного творчества), рекомендации по поддержке творческого проекта (не менее двух);

гарантийное письмо предприятия (учреждения, организации, учреждения), которое обязуется обеспечить реализацию творческого проекта.

Документы, не отвечающие этим требованиям, к рассмотрению Экспертными комиссиями не принимаются.

Прием заявок по установленной форме осуществляется до 15 февраля 2018 года по адресу: 01601, г. Киев, ул. Франко, 19.

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