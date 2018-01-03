Кременчугское водохранилище размывает берега, скелеты висят над водой

Ряд сел Полтавской и Кировоградской областей, граничащих с Кременчугским водохранилищем страдают от последствий размывания почвы. Уже известны неединичные случаи, когда в Днепре из-под воды всплывали гробы. На прибрежном песке можно найти кости людей, а черепа рыбаки шлифуют и делают из них пепельницы.

Об этом пишет «КременчугToday».

Протяженность берегов водохранилища на территории Полтавской области составляет более 156 километров, из них почти 44 км. нуждаются в срочной защите.

Фото: kremen.today

Часть этого отрезка находится возле села Максимовка. За последние несколько лет песок и глина стали очень быстро осыпаться, приближаясь к сельскому кладбищу и жилищам. Раньше самые опасные участки, где происходили обвалы, укрепляли с помощью шин грузовых автомобилей, но это лишь ненадолго откладывает проблему. В Мозолиевке Днепр размывает старое кладбище.

Фото: kremen.today

Больной вопрос укрепления берегов уже не один год поднимается экологами, историками и неравнодушными гражданами.

В этом году в Градизске отгремел даже фестиваль «Пивиха-фест», где все – от музыкантов до чиновников – не останавливаясь говорили о величайшем горе горы Пивихи. Собственно, это было главной целью фестиваля – привлечь внимание общественности к разрушению нашей знаменитой достопримечательности.

Но дальше разговоров дело так и не пошло, говорят, что нет денег.

Недавно в Youtube появился сюжет Александра Дудника об этой же проблеме в селе Нагорное.

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