Касьянов: Постоянными дискуссиями относительно статуса АТО политики заговаривают реальные проблемы

У политиков нет смелости признаться, что они не способны вести войну даже после того, как признали ее. Поэтому они ведут дискуссии относительно статуса боевых действий.

Такое мнение высказал волонтер Юрий Касьянов в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK).

«Политики, называя войну АТО, споря о статусе пленных и тому подобное, заговаривают реальные проблемы страны в условиях войны. Ведь такие разговоры заводят ситуацию в какой-то параллельный мир, далекий от реальности и настоящих нужд страны», – считает Касьянов.

По мнению волонтера, такими действиями политики пытаются оправдать свое пребывание у власти, чтобы скрыть бездействие и неэффективность. Поэтому у политиков нет смелости признаться, что они не способны вести войну даже после того, как признали ее.

«Например, когда мы в 2015 году потеряли Дебальцево, то были вынуждены обустраивать новые рубежи. Мы искали лес на блиндажи и поехали в лесничество. Так, на железнодорожной станции в Рубежном мы увидели грузовой поезд Министерства обороны, который шел, груженный лесом, на ту сторону», – рассказал Касьянов.

Именно эта ситуация, констатирует волонтер, стала наглядным примером того, что происходит в стране – и это откровенная измена.

«Когда мы торгуем с той стороной, то это предательство наших людей. Которые находятся в оккупации. Когда мы считаем, что Запад за нас должен решать проблемы Украины, то это предательство общества, поскольку политики не способны решить эту ситуацию самостоятельно!», – подчеркнул Юрий Касьянов.

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