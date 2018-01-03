Как увеличить пенсионные сбережения, – советы эксперта

Для того, чтобы иметь достойный уровень жизни в старости, сейчас можно объединяться и вкладывать средства, или открывать депозиты.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Чтобы иметь достойную старость, не стоит полагаться исключительно на государство. Если предположить, что у человека есть какой-то уровень сбережений, но недостаточный, чтобы обеспечить себя в будущем, можно консолидироваться. Например, можно объединить 3-4 семьи и заключить договор на приобретение недвижимости. Несколько семей может себе это позволить, в отличие от одной. Это можно официально оформить и потом это может быть дополнение к пенсии», – предложил Устенко.

Также господин Устенко рассматривает депозит, как еще один хороший вариант обеспечить себя на пенсии. Но замечает, что такой вариант является рискованным.

«Сейчас, в 2018 году, когда Национальный банк увеличил учетную ставку и после того, ожидается достаточно высокий уровень инфляции. Чтобы не получилось так, что депозитные ставки будут иметь в реальном выражении отрицательные значения», – отметил эксперт.

Следовательно, если нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов, тогда, по мнению гостя программы, придется продолжать работать, будучи на пенсии.

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