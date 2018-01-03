Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и Павел Климкин посетят зону АТО

Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января осуществит рабочий визит в Украину. В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и ФРГ. Павел Климкин и Зигмар Габриэль также совершат совместную поездку на Донбасс вблизи линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ вместе с Францией, в рамках Норманского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане Министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождения украинских политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах.

Павел Климкин и Зигмар Габриэль обсудят также вопросы двустороннего сотрудничества, которое является динамичным и плодотворным. В частности, успешно реализуется совместная инициатива Министров иностранных дел Украины и ФРГ относительно языков. Наблюдается качественный рост показателей экономического и инвестиционного сотрудничества. Правительство ФРГ оказывает значительную практическую помощь в осуществлении системных реформ в Украине.

Во время переговоров планируется подписание двустороннего Соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Напомним, что Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к улучшению отношений между США и Россией, отметив, что налаживание отношений – в интересах Европы.

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