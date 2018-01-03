Бессмертный: Режим АТО создает большие проблемы для Украины

На Востоке у нас – война, а по всему западному периметру мы уже имеем гуманитарные проблемы. И если мы думаем, что это несвязанные вещи, то очень ошибаемся.

Такое мнение высказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в 2014-2016 годах Роман Безсмертный в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK).

Роман Безсмертный отметил, что есть несколько составляющих украинской проблемы, а в частности той ситуации, в которой очутилась страна из-за войны на Донбассе и аннексию Крыма.

«Первое – это внутренне –украинская проблема, поскольку за длительное нерешение ситуации тема Донбасса и Крыма становится темой внутренне-политической напряженности. И именно отсюда идут импульсы, которые разъединяют и украинскую власть, и общество», – предостерег Бессмертный.

А это именно то, констатирует эксперт, что сейчас часто называют расшатыванием ситуации. Вторая проблема – это региональные конфликты в стране.

«На Востоке у нас – война, а по всему западному периметру мы уже имеем гуманитарные проблемы. И если мы думаем, что это несвязанные вещи, то очень ошибаемся. Ведь на Востоке все началось именно с языкового вопроса», – напомнил Бессмертный.

Также эксперт отметил, что уже почти полгода не проходит встреча Нормандской четверки, что для Украины является плохим сигналом.

«Нам повезло, что появился спецпредставитель США Курт Волкер, который каким-то образом пытается заострять внимание международного сообщества к украинскому вопросу. И хоть даже параллельно возникла тема контингента ООН, но она провисла и никак дальше не развивается. Проблема заключается в том, что от Украины в любом из названных составляющих не были выдвинуты инициативы по решению, – подчеркнул Роман Безсмертный.

Не менее серьезной проблемой являются люди, которые в результате войны и аннексии потеряли свои дома или были вынуждены остаться на оккупированных территориях, и сегодня фактически являются заложниками обстоятельств.

«Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе. Ведь многие из них, кто еще вчера был патриотически настроен, уже сегодня демонстрирует негативное отношение к Украине», – констатировал эксперт.

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