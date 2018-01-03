Бессмертный про Донбасс: Для чиновника – это АТО, а для гражданина – война. Это шизофрения

Сейчас украинцев делят на тех, кто будто воюет, а других – будто они находятся в режиме АТО.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (2014-2016 гг.), заместитель главы Секретариата Президента Украины (2007-2008 гг.) Роман Бессмертный.

Гость программы подчеркнул, что властям следовало проинформировать Верховную Раду Украины о реальном состоянии дел на Донбассе и задействовать их к выполнению необходимых мероприятий, принять соответствующие законы и тому подобное – все то, что нужно было сделать, в случае продолжения режима АТО.

«Хотя уже тогда было понятно, что в режиме АТО будет расти количество злоупотреблений», – заявил Роман Бессмертный.

Гость программы отметил, что ситуация на оккупированных территориях как была сложной, так и осталась, а блокада на это не повлияла, о чем свидетельствуют средние чеки из центральных заведений торговли. В то же время Украина проигрывает в том, что не может назвать войну войной, а, с другой стороны, не может показать людям на оккупированных территориях, что о них заботятся.

«Нынешний режим противопоставляет то население, которое находится там, против Украины, поскольку не дает возможности показать те шаги для социального обеспечения, поддержки тех людей, с одной стороны. А с другой стороны, украинцев делят на тех, будто кто воюет, а других – как будто находятся в режиме АТО. Потому что сегодня для чиновника – это АТО, а для обычного гражданина – это война. Это шизофрения, в которой мы находимся», – заявил Роман Бессмертный.

Гость программы отметил, что за время конфликта несколько подкорректировали законодательство.

«Но я утверждаю, что оно недостаточно скорректировано на сегодняшний момент. И это недоразумение, которое продолжается в этой ситуации между законодателем и исполнительной властью, еще будет давать массу проблем», – подчеркнул Роман Безсмертный.

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