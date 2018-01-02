Волонтер Касьянов: Нам надо разорвать отношения с РФ и перекрыть газовую трубу и нефтепровод

Запад давно мог бы поставить РФ в «стойло», и мы могли бы прекратить войну на Донбассе и даже, возможно, вернуть Крым, если бы только отказался от энергоносителей.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил волонтер и блогер Юрий Касьянов.

Гость программы, комментируя вопрос относительно блокады оккупированного Донбасса, заявил, что он является сторонником радикальных подходов: если идет война, то должен быть разрыв дипломатических и экономических отношений.

«Дико выглядит ситуация, когда идет война, а мы на оккупированные территории поставляем какое-то оборудование, какие-то материалы, из которых что-то изготавливается. Какие-то деньги нам капают в бюджет, и мы этим оправдываем эту торговлю, потому что мы теряем деньги. В обществе настолько перекошено сознание, что у нас все сводится к деньгам», – заявил волонтер.

Юрий Касьянов отметил, что объявленную активистами блокаду оккупированного Донбасса не поддержал, ведь она, по его мнению, была пиар-акцией определенных политических сил, которые представляют, в частности, Семен Семенченко или Егор Соболев.

«Нам нужен полный разрыв отношений. Да, будет трудно. Более того, нам нужно перекрыть газовую трубу и нефтепровод. Тогда Запад будет понимать, что идет война. Запад давно мог бы поставить РФ в «стойло» и мы могли бы прекратить войну на Донбассе и даже, возможно, вернуть Крым, если бы только отказался от энергоносителей», – заявил волонтер.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак напомнил, что инициаторы блокады оккупированного Донбасса озвучили два требования. Первая из них – освободить заложников. «Ничего этого не произошло. И второе – как только мы полностью остановим погрузку перевозки, сразу остановится война и прекратятся обстрелы», – отметил Юрий Гримчак.

С его слов, после того, как блокирующие перекрыли железнодорожное сообщение, через некоторое время за линией разграничения были взорваны железнодорожные пути, а впоследствии начались массовые захваты предприятий, которые работали на неконтролируемой территории, но юридически были зафиксированы в Украине и платили здесь налоги.

Юрий Гримчак отметил, что сотрудничать с бандитами, которые захватили предприятия, было невозможным, поэтому по решению СНБО был издан соответствующий указ Президента Украины.

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