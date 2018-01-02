Во Львове утром на маршруты выехало всего 102 автобуса из 507, – инфографика

Ситуация с общественным транспортом во Львове является праздничной/сложной.

Об этом сообщает ОО «За качественный транспорт».

В период с 08:08 до 08:38 вместо 507 автобусов (такое количество автобусов на выходные было зафиксировано в договорах на 31 декабря 2016 года) выехало 102 автобуса.

Автобусы на территориях автопарков: 45 автобусов;

За пределами маршрутов: 11 автобусов;

Автобусы на маршрутах:

ЛКП АТП-1: 1а, 4а, 7, 12,17, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 35, 38, 39

ПАО АТП-14630:54;

ООО УСПЕХ: 48, 49.

Среднее время ожидания автобусов на маршрутах ЛКП АТП-1: 63,2 мин.

Среднее время ожидания автобусов на маршрутах ООО УСПЕХ: 24 мин.

Трамваев на маршруте: 29

Трамваев за пределами маршрута: 0

Трамваи на территории депо: 1

Трамваи отсутствуют на маршруте: 10,11.

Троллейбусов на маршруте: 24

Троллейбуса на территории депо:0

Троллейбусы на маршруте: 7, 20.

Общее количество общественного транспорта с включенными GPS-трекерами: 212 из них 155 на маршрутах города Львова.

Подробнее разбивка по микрорайонам:

Обильное:

Автобус №6А: Рясное-2 – пл. Галицкая, ориентировочное время прибытия автобуса - 25 минут.

Автобус №11: пр. Красной Калины – Рясное-2, ориентировочное время прибытия автобуса - 151 мин.

Автобус №12 - автобусы отсутствуют, ожидать не стоит.

Автобус №30 – автобусы отсутствуют, ожидать не стоит.

Автобус №49 – автобусы отсутствуют, ожидать не стоит.

Автобус №50 ул. Джорджа Вашингтона – Обильное-2, ориентировочное время прибытия автобуса - 31 мин.

Брюховичи:

Автобус №8 пл. Святого Теодора – с. Брюховичи, ориентировочное время прибытия автобуса - 44 мин.

Автобус №22 пл. Святого Теодора – с. Брюховичи, ориентировочное время прибытия автобуса - 107 мин.

Автобус №54 – автобусы отсутствуют, ожидать не стоит.

Винники:

Автобус №5А м. Винники – пл. Разные, ориентировочное время прибытия автобуса - 40 минут.

Автобус №29 Железнодорожный вокзал – н. Винники, ориентировочное время прибытия автобуса - 51 мин

Автобус №36 Винники (вул. Забава) – пл. Кропивницкого, ориентировочное время прибытия автобуса - 60 мин.

Автобус №40 ТРЦ «King Cross Leopolis» – Винники, ориентировочное время прибытия автобуса - 155 мин.

Примечание:

Ориентировочное время прибытия автобуса - данные, которые мы вычисляем по следующей формуле:

(Длина одного круга автобусного маршрута) / Средняя скорость движения автобуса(18 км/ч)) * 60 минут) / Количество автобусов согласно данных GPS) + время простоя на конечной (4 минуты)

Среднее время ожидания автобусов - среднее значение по маршрутам определенного АТП, на которых есть автобусы.

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