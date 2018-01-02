Во Львове утром на маршруты выехало всего 102 автобуса из 507, – инфографика

Ситуация с общественным транспортом во Львове является праздничной/сложной.
Об этом сообщает ОО «За качественный транспорт».
В период с 08:08 до 08:38 вместо 507 автобусов (такое количество автобусов на выходные было зафиксировано в договорах на 31 декабря 2016 года) выехало 102 автобуса.
Автобусы на территориях автопарков: 45 автобусов;
За пределами маршрутов: 11 автобусов;
Автобусы на маршрутах:
ЛКП АТП-1: 1а, 4а, 7, 12,17, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 35, 38, 39
ПАО АТП-14630:54;
ООО УСПЕХ: 48, 49.
Среднее время ожидания автобусов на маршрутах ЛКП АТП-1: 63,2 мин.
Среднее время ожидания автобусов на маршрутах ООО УСПЕХ: 24 мин.
Трамваев на маршруте: 29
Трамваев за пределами маршрута: 0
Трамваи на территории депо: 1
Трамваи отсутствуют на маршруте: 10,11.
Троллейбусов на маршруте: 24
Троллейбуса на территории депо:0
Троллейбусы на маршруте: 7, 20.
Общее количество общественного транспорта с включенными GPS-трекерами: 212 из них 155 на маршрутах города Львова.
Подробнее разбивка по микрорайонам:
Обильное:
Автобус №6А: Рясное-2 – пл. Галицкая, ориентировочное время прибытия автобуса - 25 минут.
Автобус №11: пр. Красной Калины – Рясное-2, ориентировочное время прибытия автобуса - 151 мин.
Автобус №12 - автобусы отсутствуют, ожидать не стоит.
Автобус №30 – автобусы отсутствуют, ожидать не стоит.
Автобус №49 – автобусы отсутствуют, ожидать не стоит.
Автобус №50 ул. Джорджа Вашингтона – Обильное-2, ориентировочное время прибытия автобуса - 31 мин.
Брюховичи:
Автобус №8 пл. Святого Теодора – с. Брюховичи, ориентировочное время прибытия автобуса - 44 мин.
Автобус №22 пл. Святого Теодора – с. Брюховичи, ориентировочное время прибытия автобуса - 107 мин.
Автобус №54 – автобусы отсутствуют, ожидать не стоит.
Винники:
Автобус №5А м. Винники – пл. Разные, ориентировочное время прибытия автобуса - 40 минут.
Автобус №29 Железнодорожный вокзал – н. Винники, ориентировочное время прибытия автобуса - 51 мин
Автобус №36 Винники (вул. Забава) – пл. Кропивницкого, ориентировочное время прибытия автобуса - 60 мин.
Автобус №40 ТРЦ «King Cross Leopolis» – Винники, ориентировочное время прибытия автобуса - 155 мин.
Примечание:
Ориентировочное время прибытия автобуса - данные, которые мы вычисляем по следующей формуле:
(Длина одного круга автобусного маршрута) / Средняя скорость движения автобуса(18 км/ч)) * 60 минут) / Количество автобусов согласно данных GPS) + время простоя на конечной (4 минуты)
Среднее время ожидания автобусов - среднее значение по маршрутам определенного АТП, на которых есть автобусы.