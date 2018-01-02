В прошлом году полиция Донецкой области разоблачила более 300 боевиков

Сотрудники Национальной полиции в Донецкой области в течение 2017 года разоблачили более 300 боевиков незаконных вооруженных формирований, большую часть которых задержали.

По этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донетчины.

«Из них 240 задержаны, 61 – установлено и объявлено в розыск», – говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Донецкой области.

Так, только за прошедшую неделю полицейские Донетчины объявили о подозрении в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности (ч.2 ст. 260 УКУ) 10 боевикам.

«Большинство из них были обнаружены в освобожденных городах – Славянске, Константиновке, Бахмуте, Торецке. А двое, жители оккупированных Донецка и Макеевки были задержаны во время проверки на контрольно-пропускном пункте при попытке пересечения линии разграничения», – говорится в сообщении.

Среди задержанных – командир танка «армии ДНР», представитель «казачьего» бандформирования и сообщник террористов, который участвовал в захвате предприятий в Бахмуте.

«Благодаря собранным полицейскими доказательствам все они вскоре предстанут перед судом за участие в незаконных вооруженных формированиях и содействии оккупации региона... Всем десяти боевикам объявлено о подозрении по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», – сообщили в полиции.

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