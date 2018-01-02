Уволенный под новый год начальник юстиции Львовщины пойдет в суд

Ярослав Жукровский. Фото: Роман Балук/ZIK

Уволенный с должности начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области Ярослав Жукровский считает свое увольнение незаконным и необоснованным и будет оспаривать его в суде. Официальная мотивация увольнения – превышение служебных полномочий.

Об этом Я.Жукровский сообщил 2 января на брифинге.

«28 декабря был подписан приказ о моем увольнении. 29 декабря приехали три человека из министерства юстиции Украины, чтобы мне вручить этот приказ. Мне странно, почему не вызвали, не сказали мне, что я не в тренде, что я что-то не так делаю и не сказали написать заявление об увольнении, а пошли таким путем», – сообщил Я.Жукровский, отметив, что в тот день он был на больничном. Зато в субботу, 30 декабря, работники частной охранной фирмы уже не пустили его на рабочее место.

Я.Жукровский сегодня в присутствии журналистов подписал приказ о своем увольнении и сообщил, что планирует подать иск в суд. «Считаю, мое увольнение незаконным, необоснованным. Оно, очевидно, переходит границы здравого смысла», – добавил он.

По словам Я.Жукровского, среди официальных причин его увольнения, в частности, то, что он издал приказ, что любое вхождение подчиненных государственных реестров должно осуществляться исключительно на основании письменного представления. Экс-руководитель областной юстиции также высказал ряд предположений относительно неофициальных мотивов увольнения, в частности, назвал несколько кадровых решений в отношении подчиненных, которые он совершил.

«В сфере нотариата за проверки всегда давалась так называемая благодарность. В сфере арбитражных управляющих тоже действовала определенная система отплаты. В сфере исполнения судебных решений я сломал схемы, которые касались передачи автомобилей и оружия в зону АТО. Раньше это происходило втихаря. Кроме того, я пробовал, но мне не удалось сломать схему, которая касалась утилизации алкоголя и сигарет. Я приду сюда и это дожму. В сфере государственной регистрации была схема, когда из «государственных регистраторов» «доили» деньги за то, чтобы не приостанавливать их доступ к государственным реестрам и их деятельность. Мне кажется, за два года и девять месяцев я сделал этот орган другим и открытым», – отметил Я.Жукровский.

Он добавил: требуют пристального внимания вопрос конфискованных автомобилей, утилизации сигарет и алкоголя.

«Так выглядит, что больше всего министерство юстиции и государственного секретаря не устраивал я лично как руководитель. А все остальное их устраивало. Почему я их не устраивал? Я никогда ничего не возил в Киев», – добавил он.

Приказ об увольнении подписала и.о. государственного секретаря, руководитель секретариата Государственного секретаря министерства Елена Косолапова. Я.Жукровский отметил, что лично с министром юстиции не смог связаться и не знает его позиции.

На сегодняшний день обязанности руководителя областной юстиции Львовщины выполняет первый заместитель.

Главный редактор газеты «Ратуша» Николай Савельев считает, что частная охранная фирма не пустила на рабочее место на тот момент еще действующего начальника областного управления юстиции – это правовой произвол.

«Если он замешан в схемах – издайте приказ и покажите, в чем он замешан, но если он не замешан – за что вы его сняли?!... Считаю, что это откат назад. Есть информация, что сюда намерены впихнуть своих людей Медведчук и компания», – добавил Н.Савельев.

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