Украина уже обустроила свыше 140 километров границы с Россией

По состоянию на конец 2017 года Украине удалось обустроить более 140 километров границы с Россией.

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает «Радио Свобода».

«В Харьковской области у нас более 140 километров должным образом обустроенной границы. По Сумскому отряду сейчас практически перекрыты все направления сосредоточения основных усилий. Хотя для гарантированного перекрытия всего российского участка ресурсов пока не хватает. Поэтому и говорится о направлениях основных усилий – участков, где зафиксировано больше всего попыток прорывов нелегальных мигрантов, где периодически мы видим незаконное перемещение товаров, грузов, наркотиков и тому подобное», – сообщил Цигикал.

По его словам, на территориях, где есть самые большие «прорывы», установили заборы с колючей проволокой и выкопали рвы. Весной, когда будет благоприятная погода, работы продолжат.

Также, комментируя начало действия с 1 января биометрического контроля на границе, председатель ГНСУ заявил, что еще возникают определенные технические вопросы.

«Однако проблема, в основном, заключается в том, что большинство граждан России и стран миграционного риска необходимых документов не имеют. Итак, некоторое время придется брать у них отпечатки пальцев и формировать базу данных самостоятельно», – рассказал Цигикал.

Напомним, в сентябре 2014 года украинский кабмин утвердил предложенный Государственной пограничной службой проект «Стена». Как сообщил на то время премьер-министр Украины Арсений Яценюк, проект предусматривает защитные укрепления в виде металлической сетки высотой два метра, также планировалось, что сверху будет натянута колючая проволока, по некоторым частям которой проведут электрический ток.

В прошлом году детективы НАБУ начали расследование в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета во время реализации так называемого проекта «Стена». По версии следствия, государству нанесен ущерб в размере более 16 миллионов гривен, сейчас несколько фигурантов дела арестованы.

Напомним, с сегодняшнего дня украинские пограничники будут фиксировать биометрику граждан России.

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