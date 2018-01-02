Украина назвала приоритеты сотрудничества с ЕС во время председательства Болгарии

Фото: forbes.net.ua/Shutterstock

Официальный Киев надеется, что председательство Болгарии в Евросоюзе будет способствовать имплементации приоритетов европейской интеграции Украины.

Об этом говорится в предложенных украинской стороной приоритетах сотрудничества «Украина-Европейский Союз в течение председательства Болгарии в Совете ЕС», сообщает «Укринформ».

«Видя успешность болгарского председательства, Украина обработала краткосрочные приоритеты в отношениях с ЕС. Мы полагаемся на болгарское руководство в Совете ЕС и стран-членов ЕС для содействия эффективной имплементации этих приоритетов», – говорится в документе.

Среди этих приоритетов Киев предлагает сосредоточиться на вопросах политического диалога, безопасности и обороны; финансовой помощи; сферах юстиции и свобод; энергетики и транспорта; а также области исследований, инноваций и образования.

В части политического диалога, безопасности и обороны Украина подчеркивает необходимость ее поддержки в противостоянии российской агрессии, продлении персональных и экономических санкций против РФ, поддержки развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе в координации с украинской позицией, продолжение давления на Кремль ради немедленного освобождения политических заключенных и заложников.

Также подчеркивается необходимость совершенствования политики ЕС относительно непризнания нелегальной аннексии Крыма, поддержки инициативы по созданию международной группы друзей Украины по деоккупации Крыма.

Относительно торгово-экономического сотрудничества Украина предлагает начать новый финансовый инструмент с целью улучшения имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также подробно изучить вопрос интеграции Украины в таможенный союз ЕС.Киев также ожидает содействия председательства Болгарии в продвижении членства в едином цифровом рынке ЕС.

По юстиции, свободам и безопасности Украина заявляет о готовности принять участие в инициативах ЕС, направленных на преодоление нелегальной миграции, терроризму, киберпреступности, отмывания денег, торговли людьми, контрабанды.

Отдельно отмечается инициатива Украины относительно включения ее в качестве ассоциированного члена общей европейской системы по предоставлению убежища.

В сфере энергетики Украина видит приоритетом продвижения участия в энергетическом союзе ЕС, а также о совместной эксплуатации украинской ГТС.

Кроме этого, отмечается недопустимость реализации политически мотивированных проектов газопроводов «Северный поток-2» и OPAL.

Как сообщалось, 1 января 2018 года Болгария впервые после вступления в ЕС перенимает председательство в Совете Евросоюза. Полугодовое председательство Болгария приняла от Эстонии, которая была во главе Совета на протяжении второй половины 2017 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.