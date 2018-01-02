Турция обеспокоена из-за протестов в соседнем Иране и обвиняет Запад

С предостережением от дальнейшей эскалации ситуации в соседнем Иране выступили в министерстве иностранных дел Турции. Соответствующее заявление МИД Турции опубликовало во вторник, 2 января.

Об этом передает «Немецкая волна».

В заявлении в частности указывается на обеспокоенность турецких дипломатов за тот факт, что акции протеста в Иране стоили жизни многим людям, а также привели к повреждениям административных зданий. На фоне этого МИД Турции обратился с призывом к «здравому смыслу», чтобы «избежать эскалации».

Так же в турецком дипломатическом ведомстве подчеркнули важность «сохранения мира и стабильности в соседней стране. Заявление также содержит призыв избегать «насилия и провокаций». В то же время, по мнению турецких дипломатов, крайне нежелательным оказалось бы любое «вмешательство извне» в такой ситуации.

Лояльные к турецкому правительству СМИ возлагают вину за дестабилизацию ситуации в Иране на Запад, особенно на США.

Турция и Иран на протяжении долгого времени считались соперниками за попытки доминировать в регионе. Впрочем, в течение нескольких последних лет в двусторонних отношениях между Анкарой и Тегераном наметилось определенное сближение через войну и события в Сирии.

Напомним, что в Иране во время антиправительственных протестов, которые начались 28 декабря, погибли 20 человек. Также появились первые жертвы среди правоохранителей. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что враждебные силы Ирана «объединились и используют все свои средства, деньги, оружие, политику и спецслужбы» с целью создать проблемы Ирану. Ранее Али Хаменеи заявил, что политика президента США Дональда Трампа относительно Ирана будет провальной так же, как и усилия его предшественника, сторонника жесткой линии в отношениях с Тегераном Рональда Рейгана.

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