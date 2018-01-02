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вторник, 2 января, 2018, 14:11 Общество
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Синоптики предупреждают о третьем уровне опасности схода лавин в Карпатах

В Укргидрометцентре сообщили об опасности схода снежных лавин в Карпатах в ближайшие дни.

«2-3 января в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», – говорится в сообщении.

Как сообщили ранее синоптики, погоду сегодня в Украине будет определять теплый воздух. В западных, Житомирской и Винницкой областях пройдет небольшой, в Карпатах и Закарпатье умеренный дождь, в горах – с мокрым снегом. На остальной территории – без существенных осадков. Температура днем 0-5 тепла.

Как сообщалось ранее, в Киеве во вторник преимущественно без осадков, дневная температура воздуха 3-5 тепла. Во вторник, 2 января, в западных и северных областях Украины ожидаются дожди, а также возможен мокрый снег.
Карпатыукргидрометцентрлавинная опасность
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2018-01-02 17:02:16