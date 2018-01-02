Состоялся хоккейный матч НХЛ «Зимняя классика» на открытом катке

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первый день Нового, 2018 года традиционно для последних сезонов состоялся лишь один поединок – юбилейный, десятый по счету «Зимняя классика».

«Баффало Сейбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» провели матч в Нью-Йорке, на стадионе Citi Field вместимостью 45 000 человек, домашней арене бейсбольного клуба «Нью-Йорк».

Как сообщает официальный сайт НХЛ, поединок в присутствии 41 821 болельщика, начался под открытым небом при температуре -10 ° C.

Старт матча был за «Рейнджерс», которые выступали в статусе номинальных гостей. Уже на пятой минуте четвертое звено «Нью-Йорка» дало результат. Пол Кэри получил идеальную передачу от Эсперо Фаста и забросил пятую шайбу в сезоне.

Через четыре минуты отличился и лучший бомбардир «Рейнджерс» Михаэль Грабнер, поразивший пустые ворота после добивания.

Первый период завершился с преимуществом «Нью-Йорка» 2: 0, при этом статистика бросков была ровной - 16:13. К тому же «Баффало» не реализовал три многочисленных большинства.

Впрочем, со стартом второго периода «клинки» забросили первую шайбу стараниями Сэма Райнхарта, а затем сумели сравнять счет на 47-й секунде третьего периода.

Так, пятая из десяти «Зимних классик» перешла в овертайм. Ключевую роль в матче сыграла подножка в исполнении Джейкоба Джозефса. Центрфорвард «Сейбрз» получил две минуты за нарушение, а «Рейнджерс», недолго думая, разыграли лишнего и дали Джей-Ти Миллеру забросить победную шайбу.

Отметим, что вратарь «Нью-Йорка» Хенрик Лундквист сыграл в своей четвертой «Зимней классике» в карьере. При этом швед выиграл все из них, пропуская в среднем по 2,0 шайбы в матче. В поединке с «Баффало» вратарь отразил 31 бросок.

Добавим, что после этой победы «Рейнджерс» поднялись на шестое место в турнирной таблице «Восточной конференции», а «Баффало» продолжает оставаться последним.

Хоккей. НХЛ. Сезон 2017/2018. Матч регулярного чемпионата

Хоккей. НХЛ. Сезон 2017/2018. Матч регулярного чемпионата

«Баффало Сейбрз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 2: 3 ОТ (0: 2, 1: 0, 1: 0, 0: 1)

1 января. Нью-Йорк. Каток стадиона Citi Field. 41821 зритель

шайбы:

0: 1. Кэри (Фаст, Нивс) 4:09

0: 2. Грабнер (Хейз, Миллер) 08:20

1: 2. Райнхарт (Ристолайнен, Окпосо) 20:56 ГБ

2: 2. Ристолайнен (О'Райлли, Окпосо) 40:27

2: 3. Миллер (Кевин Шаттенкирк, Цуккарелли) 62:43 ГБ

Вратари: Ленер - Лундквист

1 января. Нью-Йорк. Каток стадиона Citi Field. 41821 зритель

шайбы:

0: 1. Кэри (Фаст, Нивс) 4:09

0: 2. Грабнер (Хейз, Миллер) 08:20

1: 2. Райнхарт (Ристолайнен, Окпосо) 20:56 ГБ

2: 2. Ристолайнен (О'Райлли, Окпосо) 40:27

2: 3. Миллер (Кевин Шаттенкирк, Цуккарелли) 62:43 ГБ

Вратари: Ленер - Лундквист

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