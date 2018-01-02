Саудовская Аравия должна прекратить преследования мирных активистов, – ООН

Группа спецдокладчика ООН осудил использование властями Саудовской Аравии антитеррористических законов с целью преследования правозащитников и призвала ее прекратить репрессии и освободить всех, кто был задержан за мирное применение своих гражданских прав.

Об этом сообщает Центр новости ООН.

«Мы являемся свидетелями того, как защитников прав человека преследуют за мирное применение прав на свободу самовыражения, собраний, ассоциаций и вероисповедания и наказывают за их деятельность, – говорится в заявлении, подписанном группой правозащитников ООН. – Правительство игнорирует все призывы экспертов ООН и других организаций положить конец подобным правонарушением, исправить свои ошибки и предотвратить их возникновение в дальнейшем».

По словам спецдокладчика ООН, в Саудовской Аравии систематически преследуют писателей, журналистов, религиозных лидеров, ученых и общественных активистов. С сентября 2017 года в стране было арестовано более 60 человек.Эксперты заявили, что направили властям Саудовской Аравии запрос на предоставление подробной информации об этих арестах.

Правозащитники ООН отмечают, что репрессии в стране происходят несмотря на то, что в конце 2016 года Саудовская Аравия была избрана членом Совета ООН по правам человека.

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