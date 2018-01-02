Ровенская АЭС выработала рекордное количество электроэнергии

Энергоблоками Ровенской АЭС в 2017 году произведено 19 миллиардов 792,9 миллиона кВт час. электроэнергии, что является максимальным показателем за всю историю электростанции. Это на 2,32 млрд кВт час больше, чем произведено в 2016 году. Выполнение РАЭС годового плана по производству электроэнергии составило 102,7 %.

Об этом собкору ИA ZIK сообщила руководитель пресс-центра РАЭС Виктория Леонова.

По состоянию на 8 часов 2 января в работе находятся два энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1425 МВт. Замечаний по работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Энергоблок №1 (ВВЭР-440) находится в среднем планово-предупредительном ремонте, длится 4 сутки, проводятся операции по программе остановки блока.

На энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) длится 26 сутки планово-предупредительного ремонта. В ремонте – оборудование третьего канала системы безопасности. Все работы выполняются согласно графику.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 34,4 млн кВт час. электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

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