Рыболовные суда в Украине отныне подлежат обязательной регистрации, – Кабмин

Кабинет Министров уполномочил Государственное агентство рыбного хозяйства осуществлять регистрацию рыболовных судов.

Соответствующее решение закреплено постановлением №1061 от 27 декабря 2017 года, передает издание «Порты Украины».

В частности, Кабмин постановил внести изменение в пункт 5 Порядка ведения Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины (утвержден постановлением Кабинета министров №1069 от 26 сентября 1997 года), согласно которому Госрыбагентство осуществляет регистрацию рыболовных судов, не подлежащих надзору классификационным обществом.

Ранее соответствующую регистрацию осуществлял территориальный орган Госрыбагентства по вопросам государственного надзора за безопасностью мореплавания флота рыбного хозяйства.

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