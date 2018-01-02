Посольство США в Украине отреагировало на убийство Ноздровской

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине подчеркнуло важность привлечения к ответственности виновных в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Соответствующее обращение ведомство опубликовало в Twitter.

«Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности. — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 января 2018 г.

Правоохранители рассматривают четыре основные версии в расследовании убийства юриста Ирины Ноздровской.

Напомним, что 29 декабря 2017 года близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее пропаже на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 1 января ее нашли мертвой.

Полиция по этому факту открыла уголовное производство.

В то же время известный британский финансист Уильям Браудер призвал наказать убийц правозащитницы Ирины Ноздровської по всей строгости закона, иначе пригрозил тем, кто их будет прикрывать, включить в «список Магнитского».

Также сегодня у здания Главного управления Нацполиции в Киевской области состоялся митинг из-за убийство Ноздровской. Погибшая юристка вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года на смерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, и на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

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