Полиция завела криминал за убийство юриста под Киевом

Правоохранители открыли уголовное производство за убийство юриста и правозащитницы Ирины Ноздровськой.

Об этом сообщили в Facebook Министерства внутренних дел.

Отмечается, что тело Ноздровськой обнаружили в реке села Димидов Вышгородского района.

«Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство», – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова.

Как сообщалось, в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, полиция предполагает, что это недавно исчезнувшая юристка Ирина Ноздровська.

30 декабря Вышгородское управление полиции объявило Ноздровськую в розыск. В сообщении указано, что она пропала около 16 часов 29 декабря.

Также заместитель шеф-редактора издания «Обозреватель» Анна Молчанова написала в своем Facebook, что Ноздровськая несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил на авто племянник председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По ее словам, благодаря усилиям юриста водитель машины оказался в тюрьме.

Кроме того, Молчанова пишет, что Ноздровськой неоднократно угрожали родственники и друзья водителя.

27 декабря состоялось заседание Апелляционного суда Киева по делу Россошанського, на котором ему отказали в амнистии. Ноздровськой удалось убедить суд в правоте своей позиции.

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