МВД: Новый год Украина встретила без инцидентов

В Украине праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка, во всех регионах произошло более 752 массовых мероприятия, участие в которых принимали свыше 1,35 млн. граждан.

Об этом 1 января заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, общественную безопасность и правопорядок во время праздничных мероприятий обеспечивали около 12 тысяч правоохранителей, из которых 9,6 тысяч – сотрудники полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

«Мероприятия прошли без чрезвычайных происшествий... Правоохранители будут работать в усиленном режиме до окончания всех мероприятий», – отметил Яровой.

Он напомнил, что 1 января по всей территории Украины пройдут массовые мероприятия по случаю празднования 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры: в 20 регионах запланировано проведение 54 массовых мероприятий с участием более 8,4 тысяч человек.

Безопасность во время проведения шествия будут обеспечивать 1,2 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Нацгвардии.

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