Мужчина выпрыгнул с 13 этажа со словами «Я вам устрою праздник»

В Киеве мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры на Новый год.

Он выпрыгнул из окна своей квартиры на улице Лепсе, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

«Ужасное ЧП в Киеве на Лепсе: из окна 13 этажа выпал мужчина, 1981 г.р.», – говорится в сообщении.

Жена пыталась спасти мужа, делала ему искусственное дыхание до прибытия полиции, однако из-за травм мужчина скончался.

На месте работали скорая помощь, полиция и следственно-оперативная группа.

По словам свидетелей, мужчина пришел домой, попрощался и выпрыгнул».

А его последние слова были: «Хотите праздник? Я вам устрою праздник».

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