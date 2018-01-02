Львовщина отметила 109-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры

Вчера, 1 января, на Львовщине, по случаю 109-й годовщины со дня рождения председателя Провода ОУН, Героя Украины Степана Бандеры, состоялись торжественные мероприятия, участие в которых приняли представители власти и общественности.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

В частности, возле памятника Степану Бандере на площади Кропивницкого состоялось торжественное вече. Руководство области и города возложили цветы к подножию памятника Героя Украины.

«Нам, людям, которые сегодня, через десятки лет снова взяли в руки оружие надо научиться мудрости у руководителей Организации украинских националистов – не ставить свое личное выше общего украинского, и бороться не за себя в Украине, а за Украину. Нам нужно объединить всю нацию, все государство. И тем людям, которые сегодня отдают свою жизнь на Востоке Украины за то, чтобы мы здесь, на Галичине, имели возможность праздновать день рождения проводника ОУН, нужно составлять особую честь и внимание, потому что каждый воин украинской армии сделал все возможное для того, чтобы захватчик не прошел вглубь. И я убежден, что регулярная украинская армия обязательно сделает то, чего хочет каждый украинец – выйти на границу нашего государства,поднять сине-желтый флаг над Луганском, Донецком, Симферополем и Севастополем. И это зависит не только от воинов, Главного Верховнокомандующего, это зависит от каждого из нас», – отметил председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

После возложения цветов все присутствующие под музыкальное сопровождение Львовского муниципального хора Гомон исполнили Государственный гимн Украины, а также провели совместную молитву.

В завершение участники акции исполнили Гимн украинских националистов «Родились мы в великий час».

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