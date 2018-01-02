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вторник, 2 января, 2018, 15:12 Общество
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Кто получит нынешний юбилейный «Оскар»? Критики определили своих фаворитов

Номинанты на самую известную в мире кинопремию «Оскар» будут объявлены только 23 января, но авторитетное издание Variety уже опубликовало свою версию возможных претендентов.

Об этом сообщает oKino.ua.

В категории «Лучший фильм года», по мнению Variety, попадут такие ленты:

  • «Дюнкерк», реж. Кристофер Нолан
  • «Ловушка», реж. Джордан Пил
  • «Зови меня своим именем», реж. Лука Гуаданьино
  • «Проект «Флорида», реж. Шон Бэйкер
  • «Леди Бёрд», реж. Грета Гервиг
  • «Тайное досье», реж. Стивен Спилберг
  • «Форма воды», реж. Гильермо Дель Торо
  • «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», реж. Мартин МакДона

Также возможно участие в номинации фильмов «Темные времена», «Ферма Мадбаунд» и «Любовь-болезнь».

В категории «Лучший режиссер», опять же по мнению издания, попадут Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Шон Бэйкер («Проект «Флорида»«), Стивен Спилберг («Тайное досье»), Гильермо Дель Торо («Форма воды») и Мартин МакДона («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

В номинацию «Лучший актер» Variety отправило Гари Олдмана («Темные времена»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэла Дэй-Льюиса («Призрачная нить»), Джеймс Франко («Горе-творец») и Дензела Вашингтона («Роман Израэль, Esq.»).

В соответствующую женскую номинацию «Лучшая актриса» попали Салли Хокинс («Форма воды»), Сирша Ронан («Леди Берд»), Марго Робби («Я, Тоня»), Мерил Стрип («Тайное досье») и Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Напомним, что 90-ая церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится 4 марта.

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2018-01-02 17:02:40