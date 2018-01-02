Кто получит нынешний юбилейный «Оскар»? Критики определили своих фаворитов

Номинанты на самую известную в мире кинопремию «Оскар» будут объявлены только 23 января, но авторитетное издание Variety уже опубликовало свою версию возможных претендентов.

Об этом сообщает oKino.ua.

В категории «Лучший фильм года», по мнению Variety, попадут такие ленты:

«Дюнкерк», реж. Кристофер Нолан

«Ловушка», реж. Джордан Пил

«Зови меня своим именем», реж. Лука Гуаданьино

«Проект «Флорида», реж. Шон Бэйкер

«Леди Бёрд», реж. Грета Гервиг

«Тайное досье», реж. Стивен Спилберг

«Форма воды», реж. Гильермо Дель Торо

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури», реж. Мартин МакДона

Также возможно участие в номинации фильмов «Темные времена», «Ферма Мадбаунд» и «Любовь-болезнь».

В категории «Лучший режиссер», опять же по мнению издания, попадут Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Шон Бэйкер («Проект «Флорида»«), Стивен Спилберг («Тайное досье»), Гильермо Дель Торо («Форма воды») и Мартин МакДона («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

В номинацию «Лучший актер» Variety отправило Гари Олдмана («Темные времена»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэла Дэй-Льюиса («Призрачная нить»), Джеймс Франко («Горе-творец») и Дензела Вашингтона («Роман Израэль, Esq.»).

В соответствующую женскую номинацию «Лучшая актриса» попали Салли Хокинс («Форма воды»), Сирша Ронан («Леди Берд»), Марго Робби («Я, Тоня»), Мерил Стрип («Тайное досье») и Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Напомним, что 90-ая церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится 4 марта.

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