Кто получит нынешний юбилейный «Оскар»? Критики определили своих фаворитов

Номинанты на самую известную в мире кинопремию «Оскар» будут объявлены только 23 января, но авторитетное издание Variety уже опубликовало свою версию возможных претендентов.
Об этом сообщает oKino.ua.
В категории «Лучший фильм года», по мнению Variety, попадут такие ленты:
- «Дюнкерк», реж. Кристофер Нолан
- «Ловушка», реж. Джордан Пил
- «Зови меня своим именем», реж. Лука Гуаданьино
- «Проект «Флорида», реж. Шон Бэйкер
- «Леди Бёрд», реж. Грета Гервиг
- «Тайное досье», реж. Стивен Спилберг
- «Форма воды», реж. Гильермо Дель Торо
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», реж. Мартин МакДона
Также возможно участие в номинации фильмов «Темные времена», «Ферма Мадбаунд» и «Любовь-болезнь».
В категории «Лучший режиссер», опять же по мнению издания, попадут Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Шон Бэйкер («Проект «Флорида»«), Стивен Спилберг («Тайное досье»), Гильермо Дель Торо («Форма воды») и Мартин МакДона («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).
В номинацию «Лучший актер» Variety отправило Гари Олдмана («Темные времена»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэла Дэй-Льюиса («Призрачная нить»), Джеймс Франко («Горе-творец») и Дензела Вашингтона («Роман Израэль, Esq.»).
В соответствующую женскую номинацию «Лучшая актриса» попали Салли Хокинс («Форма воды»), Сирша Ронан («Леди Берд»), Марго Робби («Я, Тоня»), Мерил Стрип («Тайное досье») и Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).
Напомним, что 90-ая церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится 4 марта.
Читайте также, Лучшие из лучших: IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы-2017