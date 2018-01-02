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вторник, 2 января, 2018, 1:00 Мир
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Казахстан впервые председательствует в Совбезе ООН

В 2018 году впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

«С 1 января по 31 января 2018 года впервые в истории Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН», – говорится в сообщении.

2 января ожидается рассмотрение и принятие постоянными представителями стран-членов СБ ООН программы председательства на январь.

Приоритеты Казахстана на посту члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годы обозначено в политическом обращении президента Нурсултана Назарбаева к СБ ООН. Их семь: I) достижению мира, свободного от ядерного оружия; II) устранение угрозы глобальной войны и урегулирования локальных конфликтов; III) продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества; IV) противодействие терроризму; V) вопросы мира и безопасности в Африке; VI) обеспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием; VII) адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

 
КазахстанСБООН
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2018-01-02 05:04:04