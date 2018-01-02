Календарь праздничных выходных в Украине на 2018 год

В Украине официально утверждены 11 дней государственных праздников, которые являются выходными. Согласно календарю выходных, представленным Минсоцполитики, украинцев ожидают четырехдневные каникулы в марте, апреле, июне и декабре.

1 января – Новый год (понедельник)

7 января – Рождество Христово, православное (воскресенье)

8 марта – Международный женский день (четверг)

8 апреля – Пасха (воскресенье)

1 мая – День международной солидарности трудящихся (вторник)

9 мая – День Победы (среда)

27 мая – Троица (воскресенье)

28 июня – День Конституции Украины (четверг)

24 августа – День независимости Украины (пятница);

14 октября – День защитника Украины (воскресенье)

25 декабря – Рождество Христово католическое (вторник).

Рождество подарит нам три выходных: 6-8 января.

На Пасху мы будем гулять еще два дня: 8-9 апреля.

День Солидарности Трудящихся позволит нам не работать только один день: 1 мая.

И День Независимости Украины, который попадет на пятницу, позволит праздновать целых три дня: 24-26 августа.

Выходными будут и некоторые непраздничные дни в случае, если официальный выходной выпадает на субботу-воскресенье или вторник или четверг (в последнем случае рабочие дни будут переноситься на субботу).

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