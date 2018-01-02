Календарь праздничных выходных в Украине на 2018 год

В Украине официально утверждены 11 дней государственных праздников, которые являются выходными. Согласно календарю выходных, представленным Минсоцполитики, украинцев ожидают четырехдневные каникулы в марте, апреле, июне и декабре.
1 января – Новый год (понедельник)
7 января – Рождество Христово, православное (воскресенье)
8 марта – Международный женский день (четверг)
8 апреля – Пасха (воскресенье)
1 мая – День международной солидарности трудящихся (вторник)
9 мая – День Победы (среда)
27 мая – Троица (воскресенье)
28 июня – День Конституции Украины (четверг)
24 августа – День независимости Украины (пятница);
14 октября – День защитника Украины (воскресенье)
25 декабря – Рождество Христово католическое (вторник).
Рождество подарит нам три выходных: 6-8 января.
На Пасху мы будем гулять еще два дня: 8-9 апреля.
День Солидарности Трудящихся позволит нам не работать только один день: 1 мая.
И День Независимости Украины, который попадет на пятницу, позволит праздновать целых три дня: 24-26 августа.
Выходными будут и некоторые непраздничные дни в случае, если официальный выходной выпадает на субботу-воскресенье или вторник или четверг (в последнем случае рабочие дни будут переноситься на субботу).