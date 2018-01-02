Как украинские десантники пожарили шашлыки на Новый год

Новый год на передовой в Авдеевке украинские десантники встретили с шашлыком и традиционным салатом «Оливье», но в полной боевой готовности.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Новогодняя ночь. Промышленная зона. Авдеевка. Вместо такого долгожданного снега – моросит дождь. Упал густой туман... Раздаются одиночные выстрелы, крупный калибр... Противник периодически ведет хаотичный огонь, опасаясь, что украинские десантники могут пойти в наступление... Так, российские оккупанты боятся и с уважением относятся к десанту, который держит оборону в этом ответственном и одном из самых жарких районов обороны Донбасса от кремлевских наемников», – говорится в публикации.

Командир одного из парашютно-десантных подразделений – кадровый офицер, закаленный в боях, с первых дней войны. В начале войны начинал ротным, а сейчас – комбат, отмечает: «до недавнего времени здесь было довольно неспокойно. Подразделение постоянно находится в полной боевой готовности и всегда готов к любым событиям. Мы строго придерживаемся Минских соглашений, однако, если российские оккупанты открывают прицельный огонь – действуем «по-десантном...».

«Враг всегда испытывает особый характер, традиции и боевую подготовку «крылатых пехотинцев». Все попытки российско-оккупационных войск «прощупать» на прочность выносливость десантников терпят поражение. Разрушены войной дачные дома, промышленные объекты, даже жилые дома. Узенькие дорожки, лужи и полное бездорожье. Мокрая каменная земля мгновенно превращается в глину. На «промзоне» нет господствующих высот, классических траншей, хотя некоторые здания превратились в серьезные огневые точки... Новый год. На опорных пунктах – обычная боевая работа. Но посты усилены, учитывая «алкогольный героизм» российских наемников и возможные провокации. Несмотря на постоянное напряжение, на праздничных столах традиционное оливье и даже шашлыки, однако все в полной боевой готовности», – делают вывод в штабе.

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