Государство должно разработать закон о беспроцентном кредит для родителей, – Мухарский

Несмотря на громкие лозунги власть имущих, существует действенный механизм помощи людям, которые в состоянии сами оплатить алименты. Нужно разработать закон о беспроцентном кредите для родителей, который они впоследствии отработают.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» (по будням в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) рассказал отец пятерых детей Антин Мухарский.

«Сейчас нет большой ответственности тех лиц, которые получили решение суда о выплате алиментов. Мне кажется, если человек не смог платить алименты, потому что он заболел, стал калекой, был в АТО, то у него все равно должно быть право на обжалование решения. То есть он должен иметь возможность для того, чтобы оплатить алименты за тот период времени, который он не мог этого делать. Поэтому без решения суда взыскивать алименты – вообще неправомерные действия», – сказала юрист Дина Дрыжакова.

Зато Антин Мухарский, отец пятерых детей, сказал что он не против закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка взыскания алиментов», но надо внедрить механизм, который бы помог украинцам все же оплачивать деньги на детей.

«Министр юстиции, выступая со всех трибун, должен бы прислушиваться к мнению: если государство хочет заниматься детьми, то пусть предоставит родителям, которые не могут временно работать, беспроцентные кредиты. То есть государство возьмет на себя обязательства помочь отцу, который, например, упал и сломал ногу, был ранен в АТО, найти работу, с которой впоследствии он, взяв кредит у государства, сможет оплатить ребенку или прожиточный минимум или прожиточную корзину», – считает Мухарский.

Также он рассказал, что в исполнительных службах видел очень многих женщин, которым действительно не за что прокормить своих детей, и которым очень нужна такая помощь.

«Возьмите на себя ответственность и сделайте закон о беспроцентном кредите для родителей, воспитывающих детей. Таким образом, они, благодаря государству, будут получать те деньги, которые родители потом отработают. Потому что, несмотря на громкие лозунги власть имущих, существует действенный механизм, который просто не хотят внедрять. Хотя государство все же должно заниматься детьми и не делать из людей, которые хотят платить алименты, заложниками нашей пенитенциарной системы», – считает Мухарский.

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