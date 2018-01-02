Германия может ввести санкции против Facebook из-за сбора данных о пользователях

Против социальной сети Facebook могут ввести санкции в Германии. Там считают, что компания злоупотребляет своим положением на рынке, требуя согласия на неограниченный сбор данных о пользователях.

Об этом заявил глава Федерального ведомства по картелям Андреас Мундт, передает Укринформ со ссылкой Rheinischen Post.

«Мы можем начать действия против нарушения, если оно будет в Федеративной Республике Германия... Мы осуждаем то, как компания собирает и использует персональные данные, считая это возможным злоупотреблениям на рынке» – сказал Мундт, добавив, что процедуры против иностранных компаний проводятся регулярно.

Facebook обвиняют в сборе данных о пользователях без их ведома и согласия. Поэтому антимонопольщики начали расследование и пригрозили возможными санкциями на компанию накануне Рождества.

«Теперь мы посмотрим, как Facebook отреагирует на нашу критику», – сказал Мундт.

Только после этого в ведомстве будут думать, как действовать дальше. Или американская компания предложит собственное решение, или антимонопольное ведомство запретит «собирать и использовать данные из третьих источников без явного согласия пользователей».

В середине декабря Федеральное ведомство по картелям заявило, что Facebook злоупотребляет доминированием среди других социальных сетей в Германии, требуя согласия на неограниченный сбор данных из третьих источников, включая такие, как WhatsApp messenger и Instagram, а также интернет-страницы и мобильные приложения других владельцев, которые связаны с соцсетью.

Решения в рамках проведенного административного расследования в отношении Facebook ожидают не раньше лета этого года.

Напомним, запрещенная в Украине соцсеть поздравила россиян на украинском языке.

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