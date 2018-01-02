Эксперт: Во время войны государству нельзя терять контроль над медицинской сферой

Больницы интенсивного лечения в Украине, куда везут больных с инфарктами, инсультами, политравмами, диабетической комой и тому подобное, не могут быть частными.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил заместитель председателя правления Украинского врачебного общества, член правления Украинской ассоциации семейной медицины Константин Надутый.

Гость программы отметил, что в Израиле отмечают, что государство, которое имеет высокий риск военной агрессии, катастроф или вторжения, не имеет права терять контроль над критической медицинской инфраструктурой.

По его словам, паллиативная помощь может оказываться частными больницами, а вот больницы интенсивного лечения, по его убеждению, не могут быть частными.

«Паллиативная помощь, в принципе, может быть частной. Если она будет эффективно хозяйствовать – пожалуйста. Они будут и сегодня уже есть такие частные заведения... А вот что касается больниц интенсивного лечения, куда везут с инфарктами, инсультами, политравмами, диабетической комой, если военная травма и др, это не может быть частным. Потому что частный собственник взял, закрыл чемоданчик, выбрал деньги и уехал, закрыв на замок. И что мы будем делать?», – отметил Константин Надутый.

Министр здравоохранения Украины (2007-2010 гг.) Василий Князевич прогнозирует, что изменения в результате медицинской реформы в Украине станут ощутимыми ориентировочно 2025 года, и это зависит от того, как стартует экономика.

«Мы имеем два безумных феномена. Мы бедное государство, как оказывается, и имеем обедневшее колоссально население. Раньше население могло хоть платить, финансировать. А доля людей, которые лечатся в Европе, в мире. Они не заинтересованы здесь вкладывать большие деньги. И вот как сбалансировать это все, это очень важно», – подчеркнул гость программы.

Василий Князевич, комментируя вопрос о перечне бесплатных услуг, заметил, что продекларировано соблюдение международных стандартов оказания помощи.

«Огромная надежда, но до этого еще надо долго идти, что самоорганизуются медицинские ассоциации. Это самое важное», – отметил Василий Князевич.

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