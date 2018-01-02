День рождения Степана Бандеры: 10 малоизвестных фактов о Проводнике

«Москаль, помни, когда ты пьешь в новогоднюю ночь, ты празднуешь день рождения Степана Бандеры», – такая шутка получила распространение в социальных сетях в конце декабря. Проводник Организации украинских националистов родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов – теперь это Калушский район Ивано-Франковской области.

Предлагаем 10 малоизвестных фактов о нем.

1. Бандера никогда не ходил в школу.

Детство будущего проводника ОУН пришлось на Первую мировую войну, когда школы в селах не действовали. Кроме того, парень болел ревматизмом суставов, поэтому не мог нормально ходить.

«Обучение в объеме народной школы я получил в доме родителей, вместе с сестрами и братьями, пользуясь несистематичной помощью домашних учительниц», – вспоминает в автобиографии. Несмотря на это 10-летним смог поступить в Стрыйскую гимназию. А на четвертом году обучения уже читал лекции гимназистам.

Ревматизм давал о себе знать и в дальнейшем. Из-за болезни долго не мог стать членом скаутской организации «Пласт». Туда Бандеру приняли с третьей попытки.

2. Первые кликухи – «Серый», «Лис», «Баба».

«Он низенькой, маленького роста, худощавый, лицо молодого мальчика, темноволосый, пострижен, одет в черное одеяние», – описывает Степана Бандеру газета «Родина» во время судебного процесса 1934-го. В полицейской анкете указано, что в 19 лет он имел рост 159 см. Во взрослом возрасте – 162 см.

3. До первого ареста в 1934 году Бандеру около десяти раз задерживала полиция.

Избежать расправы помогали, в частности, и актерские способности. Его сожитель Григорий Мельник вспоминает лето 1931-го. Тогда Оуновцы в центре Львова застрелили Евгения Бережницького, полицейского доносчика. Власти задержали сотни украинских студентов. В частности Бандеру.

«При первом допросе его спросили, знает ли он, за что его арестовали, – пишет Мельник. – Степан только пожал плечами: мол, откуда ему это знать, но если надо, то надо. Тогда его проинформировали, что вот украинцы убили порядочного человека Бережницького. Степан с деланным удовольствием хлопнул ладонями и с улыбкой высказал свое видение: «То должны были быть мощные парни! Вы знаете, что это был за хряк?» Следователи переглянулись, удивленно пожали плечами, корото пошептались и отпустили Степана как к ничему не причастного. Зато немало перепуганых маминых сынков допрашивали целыми неделями».

4. В 27 лет поляки приговорили Бандеру к двум пожизненным заключениям.

Итогом подпольной деятельности стали два громких процесса, состоявшихся в Варшаве и Львове в 1935-1936 годах. Их назвали «делом Бандеры и товарищей». В Варшаве Бандеру приговорили к смертной казни. Впоследствии ее заменили на пожизненное заключение. Во Львове получил еще один пожизненный приговор.

Когда Бандеру – тогдашнего краевого проводника ОУН на Западной Украине – ввели в зал суда, подсудимые встали и приветствовали его традиционным возгласом «Слава Украине!» Озадаченные защитники, судьи и присяжные также поднялись.

«Ведет себя свободно и начинает отвечать уравновешенным голосом, – описывает «Батькивщина» его выступление в суде. – Мысли обнаруживает в ясной форме, из них видно, что это интеллигентный человек. Его признания создают заметное впечатление. Целый зал с интересом следит за признаниями Бандеры. Чувствуется, что этот человек совершенно не подобен большинству подсудимых. По запросу Бандера отвечает: «Вины не чувствую. Свою революционную деятельность я считал только исполнением моего долга».

5. Во время исповеди в тюрьме передавал тайные записки.

«Я сидел в тюрьмах «Свєнти Кшиж» круг Кельц, в Вронках круг Познани и в Берести над Бугом до половины сентября 1939 года, – пишет Бандера в автобиографии. – Пять и четверть года я просидел в тяжелых тюрьмах Польши, с того большую часть – в строгой изоляции. За то время провел три голодовки – по 9, 13 и 16 дней. Одну из них совместно с другими украинскими политическими заключенными, а две – индивидуально, во Львове и Бресте».

Информацию от проводника ОУН получал во время исповеди через священника узников – отца Иосифа Кладочного. Тот также передавал карандаши, внутри которых вместо графита были миниатюрные записки – «грипсы».

«От него исходила сила воли и стремление настаивать на своем. Если есть «иберменш» (сверхчеловек. – «ГПУ»), то он собственно был из такой редкой породы. И он был тем, кто ставил Украину превыше всего», – вспоминает Кладочный.

6. Деньги на побег из тюрьмы дала американская диаспора.

В мае 1938 года в Роттердаме советский агент убивает проводника ОУН Евгения Коновальца. Харизматичный Бандера – самая лучшая кандидатура на его должность. В настоящее время он находится в тюрьме города Вронки – за 9 км от польско-немецкой границы. Роман Шухевич организовывает побег будущего проводника. Средства на это – 50 тыс. злотых – выделяет украинская диаспора в США.

Надзирателям тюрьмы дают аванс – по 500 злотых. В последний момент акцию отменяют. Ключник тюрьмы, когда потерял возможность заработать крупную сумму, начал заглядывать в рюмку. Во время посиделок признался о планах побега. Как следствие – полиция арестовала более 80 человек.

7. Братья погибли от рук нацистов, а сестры отбывали наказание в советских лагерях.

Во время советской оккупации Бандера дважды пытался вывезти отца-священника и трех сестер с Украины. Однако отец Андрей передал через связного: «От бегства из края отказываюсь, народ оставить не могу». Расстреляли его в Киеве 10 июля 1941 года. Сестер посадили.

Двое братьев – Василий и Алексей – погибли в концлагере Аушвиц в июле 1942-го. Василия избили, а потом дали смертельную инъекцию в лагерной больнице. «Его осыпали известью, били до потери сознания и бросали в бочку с водой, чтобы он отошел, а потом снова это многократно повторяли», – описывает очевидец Василий Пасичняк. Через несколько дней в Аушвиц привезли третьего брата – Алешу. «Два дня непрерывно пытали его капы и форарбайтери, пока без сознания не увезли на тачке в больницу», – свидетельствует Петр Мирчук.

Младший брат Богдан в составе Походных групп ОУН пошел на юг Украины. Вероятнее всего, погиб от рук гестапо в Херсоне 1943-го.

8. В нацистских концлагерях поддерживал конкурентов-«мельниковцев».

В феврале 1940 года произошел раскол ОУН. Более радикальная часть националистов поддержала Степана Бандеру. Умеренные – Андрея Мельника. Впоследствии гестапо арестовало обоих руководителей.

«Мельниковец» Дмитрий Андриевский вспоминает, что именно Бандера проинформировал его о гибели еще одного члена ОУН (м) – поэта Олега Ольжича. При этом предложил провести солидарную минуту молчания по павшому другу: «Бандера сразу проявил дружественность по отношению ко мне. Он спрашивал о моем здоровье, получаю ли посылки, хватает ли еди и денег. Инициатива отношений с Бандерой и дальше должна была оставаться в его руках».

9. Наталья Бандера до 13 лет не знала, что ее отец – проводник ОУН.

После войны за Бандерой устроят охоту советские спецслужбы. До 1948 года семья шесть раз меняла место жительства. В частности, жили в одинокой хате без воды и электричества на краю леса. Позже переехали в Мюнхен под вымышленной фамилией Попель.

Наталья Бандера случайно узнала, кем на самом деле является ее отец: «В 13 лет я начала читать украинские газеты, и читала там много про Степана Бандеру. С течением времени, на основании различных обсерваций, постоянной смене фамилии, исходя из того факта, что вокруг моего отца всегда было много людей, у меня возникли определенные догадки. Когда раз один знакомый проговорился, то я уже была уверена, что Степан Бандера – это мой отец».

«Мне пришлось дважды случайно видеть его в Мюнхене в несколько необычном виде, – вспоминает публицист Василий Гришко. – Однажды в виде типичного баварца – в коротких кожаных штанишках и в зеленом пиджачке и шляпе с кисточкой. Второй раз – в виде типичного польского еврея из тех дахавских кацетников (узников концлагеря. – «ГПУ»), которых тогда было много в Мюнхене, в кепке и характерном плаще старомодного покроя».

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10. О своем убийстве узнал накануне.

Спасибо! Смертный приговор принимаю, – заявил Степан Бандера в 1950-х, после очередного избрания проводником ОУН. До тех пор советские спецслужбы совершили на него несколько неудачных атентатов – покушений.

Сообщили мне из службы безопасности, что будет атентат, но это не впервые, – цитирует его слова 14 октября 1959 года охранник Василий Шушков. – Предостерегают меня как маленького ребенка, припоминают мне. Но когда, и кто, и где, и каким способом – все под знаком вопроса. На этот раз очень серьезно предупреждали, и я вчера сделал сюрприз, позвал всех ребят из типографии на улицу, чтобы продемонстрировать свое присутствие. –

Бандера отказался от сопровождения охраны. На следующий день агент Богдан Сташинский застрелил его из пистолета, наполненного ядовитым газом.

Источник: gazeta.ua.

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