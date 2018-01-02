Бессмертный о блокаде Донбасса: Уровень контрабанды в 2015-м захлестнул Украину

«Уровень контрабанды в течение 2015 года захлестнул Украину. Контрабандой занимались, начиная от полевых командиров, заканчивая крупными службами».

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» (каждый будний день в 13:00-15:00 и 17:00-19:00 на телеканале ZIK) заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (2014-2016 гг.), заместитель главы Секретариата Президента Украины (2007-2008 гг.) Роман Бессмертный.

Гость программы подчеркнул, что ключевое слово среди причин блокады оккупированного Донбасса – контрабанда. Роман Бессмертный напомнил, что 1 января 2016 года устные Минские договоренности завершили свое действие.

«Уровень контрабанды в течение 2015 года захлестнул Украину, и это знали. Контрабандой занимались, начиная от полевых командиров, заканчивая большими службами. Это тоже известно и доказано. Это была ключевая причина и повод того, что происходило», – заявил Роман Бессмертный.

По его убеждению, на тот момент это была проблема №1, и затем решение СНБО, хоть и не полностью, но частично решило эту проблему. «Эта проблема частично снята с повестки дня», – подчеркнул он.

Роман Бессмертный напомнил, что лишь через несколько месяцев после решения СНБО устной договоренности между «нормандским четверкой», а именно во время разговора Президента Украины и канцлера Германии, было продлено действие Минских договоренностей.

«На тот момент правовая ситуация выглядела так: международный конфликт находился в режиме «АТО». То есть, вся ответственность за социально-бытовую ситуацию там лежала на украинской стороне, как она лежит и сейчас. Вопрос, почему в тех и нынешних условиях, вместо того, чтобы задействовать всю нормативную базу ОБСЕ или ООН для решения пошли таким путем и идем? С моей точки зрения, ошибочным путем», – заявил Роман Бессмертный и напомнил, что тогда говорили о необходимости решать экономические и социальные вопросы.

Гость программы отметил, что в то время большинство предприятий на оккупированной территории были разграблены и не работали, а владельцы имели штрафные санкции.

Роман Безсмертный отметил, что уголь из оккупированных территорий завозили на территорию РФ и потом в Украину, а в дальнейшем эта ситуация просто приобрела формального обращения документов, которые перевозили через границу или просто «штамповали».

«Очевидно было, что уровень контрабанды под прикрытием того, что называлось «АТО», – я не говорю государства, а то, что называлось правовым режимом «АТО», достигло крайнего предела», – заявил Роман Бессмертный и добавил, что ситуация вылилась в блокирование.

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