Американские ученые изобрели альтернативу инсулину

Исследователи разработали метод, который дает пациентам дозу инсулина без инъекций.

Новое изобретение использует природное вещество, полученное из бурых водорослей, и обеспечивающее организм инсулином без необходимости делать ежедневные инъекции, – информирует International Business Times.

Исследователи National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering разработали инновационную биохимическую формулу минерализованных соединений, которые регулируют уровень сахара в крови в течение нескольких дней.

Опыты, проведенные на мышах, показали, что пластырь биохимически сформирован из растворимых микроигл и может автоматически влиять на уровень глюкозы.

Пластырь состоит из материала под названием альгинат, полученный из бурых водорослей. Вместе с другими инсулиностимулирующими веществами с помощью микроигл он попадает в организм пациента.

Ученые поместили альгинат вместе с экзендином-4 и глюкозооксидазой на один пластырь. Эти соединения взаимодействуют с кровью и вызывают секрецию инсулина. Каждая из них сочетается с фосфатной минеральной частью, которая стабилизирует соединение, пока она не станет нужна.

Согласно сообщениям, когда сахар в крови повышается за пределы допустимого уровня, он вызывает реакцию фосфата меди и глюкозооксидазы внутри пластыря, что вызывает небольшую кислотность. Это заставляет фосфат кальция высвободить определенную часть эксендина-4 и привести в норму уровень сахара.

Следовательно, когда уровень глюкозы в организме возрастает, в пластыре срабатывает высвобождение эксендина-4, что вызывает всплеск инсулина в организме и урегулирование уровня глюкозы в крови. Когда ее уровень возвращается к норме, выпуск эксендина-4 прекращается.

Исследователи продемонстрировали, что на полудюймовом пластыре содержится достаточное количество лекарственного средства для контроля за уровнем сахара в крови мышей в течение недели.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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