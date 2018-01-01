В Украине с 1 января повышают акцизы на сигареты

В Украине акцизы на сигареты в 2018 году вырастут на 30%.

Это предусмотрено изменениями, внесенными в Налоговый кодекс.

Документом предусматривается постепенное, до 2024 года, повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий. В частности, ставки специфических акцизов на табачные изделия в 2018 г. растут на прогнозный индекс потребительских цен на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в целом на 29,7%). В дальнейшем они должны расти на 20% ежегодно до 2024 года.

План повышения акцизов имеет целью достигнуть минимального уровня налогообложения, который действует в ЕС – 90 евро на 1000 сигарет. До сих пор этот показатель в Украине составлял 20 евро (596,05 грн).

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