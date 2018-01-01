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понедельник, 1 января, 2018, 23:56 Мир
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Трамп поздравил «лживые СМИ» с Новым годом

Президент США Дональд Трамп поздравил всех американцев, включая либеральные издания и телекомпании, которые он называет «лживыми СМИ», с наступающим Новым годом.

Свое сообщение американский лидер традиционно разместил в своем Twitter.

Трамп привітав усіх американців, у тому числі "брехливі ЗМІ", з Новим роком

«Наша страна быстро становится все более сильной и развитой, и я хочу пожелать всем моим друзьям, соратникам, врагам, ненавистникам и даже совершенно бесчестным лживым СМИ счастливого и здорового Нового года. 2018-й год будет прекрасным годом для Америки!» – написал американский лидер.

Напомним: Трамп регулярно выступает с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в частности телеканала CNN.

На прошлой неделе он разместил в Twitter публикацию своего подписчика с оскорбительным коллажем для CNN. Многие журналисты посчитали такой поступок недопустимым.

 
Дональд Трамп
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2018-01-02 05:04:28