Лидеры государства поздравили украинцев с Новым годом в Facebook

Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Грорйсман 1 января утром поздравили украинцев с Новым годом.

Поздравления обнародованы на их страницах в Facebook.

«Мира, счастья и благополучия в новом году!», – пожелал Порошенко.

«Желаю исполнения желаний, достатка, мира и позитива в каждой семье!», – написал Гройсман.

Как сообщалось, в своем официальном поздравлении с Новым годом Президент Петр Порошенко призвал правительство в 2018 году ускорить темпы экономического развития и обеспечить ощутимый для каждого украинца повышение уровня жизни. В свою очередь, Президент пообещал обеспечить политические условия, необходимые для экономического подъема.

Он отметил, что не без ошибок, но страна движется вперед и добавил, что оптимизм, вера в свою страну, в свои силы – наш главный ресурс и напомнил слова владыки Любомира Гузара, что следует молиться, как будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас.

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