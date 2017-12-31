Запрещенная в Украине соцсеть поздравила россиян на украинском языке

Сегодня, 31 декабря, заблокированная в Украине социальная сеть «ВКонтакте» разослала пользователям из России поздравление с Новым годом на украинском языке.

Внимание на сообщение от официального мобильного приложения обратили российские пользователи, пишет Lenta.

«З прийдешнім святом! Привітайте друзів з Новим роком», – говорится в тексте.

Комментариев от представителей администрации соцсети пока не поступало.

Напомним, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении ряда российских компаний. На три года блокируются активы российских сайтов «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мейл.ру» и «Яндекс», интернет-провайдерам запрещено предоставлять доступ к указанным ресурсам.

Вконтакте, а еще на других языках поздравления будут?

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