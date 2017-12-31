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воскресенье, 31 декабря, 2017, 15:39 Экономика
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За полгода украинцы получили более 90 тысяч разрешений на работу в Польше

В течение первого полугодия 2017 года украинцам выдали 91436 разрешений на работу в Польше. Также более 128 тысяч украинцев по состоянию на июль 2017 года имели действительные разрешения на проживание в этой стране.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По его словам, консульствами Польши за 9 месяцев этого года выдано 988 231 национальных или шенгенских виз. Это примерно такая же цифра, как и в прошлом году.

Дещица, однако отмечает, что количество выданных украинцам национальных виз типа Д (трудоустройство, обучение, воссоединение с семьей) в 2017 году увеличилось в 1,5 раза.

Ранее Польша запретила въезд в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету. Также польские СМИ сообщали о запрете въезда в страну главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.

 
ПольшаЗаробитчане
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2017-12-31 17:01:31