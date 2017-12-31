Юлия Левченко и Сергей Смелик – лучшие легкоатлеты 2017 года в Украине

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов и тренеров Украины в 2017 году в восьми номинациях.

Лучшей легкоатлеткой была признана Юлия Левченко, на счету которой в 2017 году «серебро» на чемпионате мира, «бронза» на чемпионате Европы в помещении, «золото» на молодежном чемпионате Европы, второе место в финале «Бриллиантовой Лиги», молодежный рекорд Украины по прыжкам в высоту, а также победа в номинации Европейской Атлетики «Восходящая звезда», сообщает uaf.org.ua.

Лучшим легкоатлетом респонденты назвали Сергея Смелика, который одержал победу на командном чемпионате Европы в беге на 200 м.

В категории «молодые атлеты в возрасте до 20 лет» победы одержали Глеб Пискунов и Алина Шух. Глеб в уходящем году выиграл «золото» на юниорском чемпионате Европы с юниорским рекордом Украины по метанию молота. А Алина записала в свой актив победу на командном чемпионате Европы, «золото» на юниорском чемпионате Европы, юношеские рекорды мира (в помещении) и Украины по многоборью. Отметим, что Алина одержала победу в этой номинации третий год подряд. Также Алина Шух вместе с другими членами сборной Украины по многоборью – Алексеем Касьяновым, Василием Иваницким, Русланом Малогловцем, Валентином Олейником, Дарьей Слободой, Риммой Гордиенко и Асей Бардис – были названы лучшей командой года, за победу на командном чемпионате Европы по многоборью.

Лучшим тренером 2017 года был признан Игорь Лонский, воспитанники которого собрали целую коллекцию наград, в частности Виктор Лонский – «бронзу» на молодежном чемпионате Европы по прыжкам в высоту, а Владислав Мазур – «золото» на молодежном чемпионате Европы по прыжкам в длину.

Лучшими легкоатлетами-ветеранами страны, как и в прошлом году, признаны Валентина Крепкину и Иван Пушкин. Пушкин на протяжении 2017 года выиграл два «золота» на чемпионате мира в помещении (ходьба на 3000 м, ходьба на 10 км) и два «золота» на чемпионате Европы (ходьба на 5000 м, ходьба 20 км по шоссе), а Крепкина – четыре «золота» на чемпионате мира в помещении (длина, тройной, шест, 60 м с барьерами), «золото» (тройной) и две «бронзы» (шест, 80 м с барьерами) на чемпионате Европы, а также установила мировой рекорд в тройном прыжке.

Напомним, опрос традиционно проводился среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.

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