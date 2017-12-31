Враг активизировался на Донецком направлении, ранен один боец АТО, – Мотузяник

В первой половине дня минувших суток в районе проведения АТО противник придерживался режима тишины вдоль всей линии соприкосновения. После обеда враг активизировался на Донецком направлении, где совершил несколько огневых провокаций против подразделений Вооруженных Сил Украины, в том числе, с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщил спикер штаба АТО Александр Мотузяник.

В целом за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела наших позиций. В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

Вместе с этим, в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в районе Крымского получил ранения один наш военнослужащий. Воин был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Луганское направление

В течение суток случаев нарушения противником режима тишины не зафиксировано.

Донецкое направление

После 14-ти часов боевики совершили 4 прицельных обстрела наших позиций, из которых дважды – по опорным пунктам в районе Павлополя. Здесь враг вел по нашим защитникам огонь из станковых гранатометов и стрелкового оружия, а также выпустил две мины из 82-мм миномета. Обстрелу из стрелкового оружия также подверглись наши позиции вблизи Водяного.

Несмотря на то, что огонь противника не представлял непосредственной угрозы жизни наших военнослужащих, украинские воины на провокации агрессора не отвечали.

В то же время, после 18 часов оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитникам Гранитного, но он был быстро подавлен огнем наших подразделений в ответ из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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