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воскресенье, 31 декабря, 2017, 12:13 Мир
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В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу по людям

Недалеко от Красной площади в Москве неизвестный открыл стрельбу. Двое людей пострадали. Полиция сейчас разыскивает злоумышленника.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в полиции, между гражданами возник конфликт, переросший в стрельбу.

«По предварительным данным, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный из огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», – сказал дежурный офицер.

На месте работает следственно-оперативная группа, двое пострадавших госпитализированы.

Подозреваемый в стрельбе разыскивается.
Россиякриминал
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2017-12-31 17:02:09