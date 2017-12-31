воскресенье, 31 декабря, 2017, 12:13 Мир
В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу по людям
Недалеко от Красной площади в Москве неизвестный открыл стрельбу. Двое людей пострадали. Полиция сейчас разыскивает злоумышленника.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили в полиции, между гражданами возник конфликт, переросший в стрельбу.
«По предварительным данным, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный из огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», – сказал дежурный офицер.
На месте работает следственно-оперативная группа, двое пострадавших госпитализированы.
Подозреваемый в стрельбе разыскивается.
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