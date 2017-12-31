В столице Канады отменяют новогодние празднования

Морозная погода заставила городские власти Оттавы отменить большую часть праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года.

По прогнозам метеорологов, в новогоднюю ночь температура воздуха в столице Канады опустится до отметки в -28 градусов по шкале Цельсия, – сообщает Укринформ.

Хотя некоторые элементы праздничной программы, в частности пиротехническое и лазерное шоу, пройдут по графику, вся музыкальная программа, традиционно проходившая возле парламента, была отменена.

Организаторы до последнего момента оттягивали решение об отмене, надеясь на потепление, ведь в новогоднюю ночь должен был символично завершиться и год празднования 150-летия Канады.

Впрочем, Оттава – не единственный канадский город, вынужденный пойти на такой шаг. Существенно сократили новогоднюю праздничную программу в Торонто, Калгари и Шарлоттауне. В то же время, в столице провинции Манитоба в городе Виннипег и в Монреале, крупнейшем городе франкоязычной провинции Квебек, состоятся все запланированные мероприятия, несмотря на низкие температуры.

Добавим, что на этой неделе Оттава удерживает рекорд самой холодной столицы мира. Столбики термометра в столице Канады кое-где опускались до -30.

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