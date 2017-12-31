В Стамбуле задержали 20 человек по подозрению в подготовке терактов

По меньшей мере 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан были арестованы в Стамбуле по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство».

Об этом сообщили в полиции 31 декабря, передает ЕП.

Антитеррористические подразделения провели одновременные рейды по четырем адресам в трех районах Стамбула после того, как они были проинформированы о связи подозреваемых с лидерами ИГИЛ в Сирии и Ираке.

По словам полиции, подозреваемые планировали нападения во время празднования Нового года в городе.

Ранее турецкая полиция задержала 120 человек по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство».

Напомним, в Стамбуле в минувшую новогоднюю ночь террорист расстрелял из автоматов Калашникова людей, которые находились в ночном клубе Reina.

В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.