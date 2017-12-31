В Новогоднюю ночь украинцы увидят уникальное астрономическое явление

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года жители нашей планеты смогут наблюдать в небе уникальное астрономическое явление – Суперлуние. Этой ночью спутник Земли достигнет наибольших видимых размеров за весь год.

Об этом сообщает CNN.

Наблюдать за астрономическим событием можно будет с вечера 31 декабря до утра 1 января при условии безоблачной погоды.

Этой ночью Луна увеличится на 14% и станет на 30% ярче. Также она может приобрести оранжевую или даже красную окраску.

Последнее Суперлуние было 3 декабря, а следующее ожидают 31 января. Появление за такой короткий промежуток времени трех уникальных астрономических явлений назвали «Суперлунной трилогией».

Суперлуние – это астрономическое явление, которое происходит во время полной луны с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В это время расстояние между Землей и Луной меняется от 357 тысяч километров до 406 тысяч километров через эллиптическую орбиту. В то время, когда расстояние между нашей планетой и спутником становится минимальным, видимая часть Луны существенно увеличивается.

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