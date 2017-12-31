В Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко

В Москве задержали поэтессу из Украины Евгению Бильченко.

Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на российские СМИ.

Творческий вечер поэтессы проходил в московском клубе ICON. На мероприятии появились казаки, которые заблокировали вход в помещение. На место встречи вызвали полицейских.

Прибывшая на место полиция проверила документы Бильченко, а после доставила ее в отдел полиции по району. Но уже через два часа Бильченко отпустили из полиции без протокола.

Евгения Бильченко родилась в Киеве. С 1997 по 2001 год училась на культурологическом факультете Киевского национального университета культуры и искусств. Специальность: культуролог, преподаватель теории и истории культуры. Бильченко – автор 15 поэтических сборников, 2 монографий, около 150 научных статей.

Стипендиат Верховной Рады 2015-2016 годов. Член Международной академии литературы и искусств Украины, Конгресса литераторов Украины.

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