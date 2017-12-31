В Киеве на праздники продлят работу общественного транспорта

В период новогодне-рождественских праздников в работу наземного общественного транспорта Киева внесли изменения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, в новогоднюю ночь метро и наземный пассажирский транспорт будет работать дольше на 3 часа.

С 20:00 31 декабря 2017 до 3:00 1 января 2018 года, 1 января 2018 с 14:00 до 21:00, а также 7 января 2018 с 12:00 до 15:00 вносятся следующие изменения:

троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;

троллейбусы маршрута № 16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы маршрута № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусы маршрутов № 24, № 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

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