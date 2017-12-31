В Греции около Афин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло недалеко от Афин.

Об этом сообщает ЕП.

Толчки были зафиксированы в воскресенье в 06.02 по местному времени в Коринфском заливе. По оценке специалистов Национальной обсерватории Афин, очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км.

Свидетели сообщают, что толчки были достаточно мощными.

«Это было похоже на два землетрясения подряд. Они были достаточно сильными и разбудили меня», – пишет очевидец на веб-сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения располагался в 79 километрах от столицы Греции.

Предварительная информация свидетельствует об отсутствии жертв и разрушений.

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