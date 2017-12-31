live
Aнонси
Іво Бобул, народний артист України
Іво Бобул, народний артист України
2 січня, вівторок
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
3 січня, середа
Ірен Роздобудько
Ірен Роздобудько
4 січня, четвер
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 31 декабря, 2017, 13:26 Мир
Читати новину українською
В Греции около Афин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло недалеко от Афин.

Об этом сообщает ЕП.

Толчки были зафиксированы в воскресенье в 06.02 по местному времени в Коринфском заливе. По оценке специалистов Национальной обсерватории Афин, очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км.

Свидетели сообщают, что толчки были достаточно мощными.

«Это было похоже на два землетрясения подряд. Они были достаточно сильными и разбудили меня», – пишет очевидец на веб-сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения располагался в 79 километрах от столицы Греции.

Предварительная информация свидетельствует об отсутствии жертв и разрушений.

 
Грецияземлетрясения
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-31 17:02:18