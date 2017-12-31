В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

В Чернигове в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст Александра Пушкина.

Об этом сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Сергей Черняков, – передает УП.

«Воры пришли на Вал: украден бюст Александра Пушкина», – написал он.

Как известно, памятник Пушкину был установлен в историческом центре Чернигова – на Валу – 25 сентября 1900 года.

Памятник представлял собой бронзовый бюст высотой 1,5 м, установленный на гранитном пьедестале высотой 2,8 м.

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