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воскресенье, 31 декабря, 2017, 20:43 События
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В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

В Чернигове в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст Александра Пушкина.

Об этом сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Сергей Черняков, – передает УП.

 

«Воры пришли на Вал: украден бюст Александра Пушкина», – написал он.

Как известно, памятник Пушкину был установлен в историческом центре Чернигова – на Валу – 25 сентября 1900 года.

Памятник представлял собой бронзовый бюст высотой 1,5 м, установленный на гранитном пьедестале высотой 2,8 м.

 
ЧерниговАлександр Пушкин
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